أرباح ديزني تدفع مؤشرات وول ستريت لقمم قياسية عند الفتح

– فتح المؤشران داو وستاندرد آند بورز 500 عند مستويات قياسية مرتفعة اليوم الجمعة بعد أن أعلنت والت ديزني عن نتائج تفوق توقعات السوق، بينما أدت مؤشرات على فتور التضخم وتعاف قوي لأرباح الشركات إلى إبقاء المؤشرات على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 51.71 نقطة يما يعادل 0.15 بالمئة عند الفتح إلى 35551.56 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 4.01 نقطة أو 0.09 بالمئة إلى 4464.84 نقطة. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 8.81 نقطة أو 0.06 بالمئة إلى 14825.07 نقطة.

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