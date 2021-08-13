عوائد السندات الأمريكية تتراجع مع تباين البيانات الاقتصادية

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وكالات _ تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية صباح الجمعة ، عقب البيانات الاقتصادية المتباينة في الجلسة السابقة.
وانخفض العائد على سندات الخزانة القياسية لمدة 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 1.352%، وتخلى العائد على سندات الخزانة لمدة 30 عاما عن 3 نقاط أساس، وانخفض إلى 1.995%.
وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة العمل أمس الخميس أنه تم تقديم 375 ألف مطالبة إعانة الأسبوع الماضي، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين.
في غضون ذلك ، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين لشهر يوليو، باستثناء المواد الغذائية المتقلبة وخدمات التجارة ومكونات الطاقة، بنسبة 0.9% الشهر الماضي مقابل زيادة متوقعة بنسبة 0.5%
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