عوائد السندات الأمريكية تتراجع مع تباين البيانات الاقتصادية

وكالات _ تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية صباح الجمعة ، عقب البيانات الاقتصادية المتباينة في الجلسة السابقة.

وانخفض العائد على سندات الخزانة القياسية لمدة 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 1.352%، وتخلى العائد على سندات الخزانة لمدة 30 عاما عن 3 نقاط أساس، وانخفض إلى 1.995%.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة العمل أمس الخميس أنه تم تقديم 375 ألف مطالبة إعانة الأسبوع الماضي، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين.

في غضون ذلك ، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين لشهر يوليو، باستثناء المواد الغذائية المتقلبة وخدمات التجارة ومكونات الطاقة، بنسبة 0.9% الشهر الماضي مقابل زيادة متوقعة بنسبة 0.5%