هيلمان آند فرايدمان تعرض شراء تسوبلوس الألمانية مقابل 3.3 مليار دولار

بلومبرج _ قدمت شركة الاستثمار المالي الأمريكية هيلمان أند فرايدمان عرضا لشراء شركة تجارة مستلزمات الحيوانات الأليفة عبر الإنترنت الألمانية تسوبلوس مقابل حوالي 2.8 مليار يورو (3.3 مليار دولار).

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الشركة الأمريكية تحاول الاستحواذ على إحدى الشركات التي كانت ضمن أكثر الرابحين من فترة الإغلاق التي تم فرضها في أغلب دول العالم للسيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويؤيد مجلس إدارة ومجلس الإشراف على الشركة الألمانية عرض الشركة الأمريكية البالغ سعره 390 يورو للسهم الواحد وهو ما يزيد بنسبة 40 في المائة تقريبا عن سعر السهم في ختام تعاملات البورصة أمس.

وكان سهم تسوبلوس قد ارتفع بمقدار المثل خلال العام الماضي ، ثم واصل ارتفاعه خلال العام الحالي. وارتفع بنسبة 43 في المائة في التعاملات الألمانية اليوم.

وكان سوق مستلزمات الحيوانات الأليفة مزدهرا بالفعل قبل تفشي الجائحة مع تزايد إقبال أصحاب هذه الحيوانات على شراء المنتجات لهم وتحولهم نحو شركات التجارة الإلكترونية للحصول على هذه المنتجات.

وأثناء فترة الجائحة وبقاء الناس في المنازل ومحدودية حركتهم منذ الربع الأول من العام الحالي، تضاعف الإقبال على خدمات التجارة الإلكترونية في أغلب القطاعات.

كما ازداد اهتمام المستهلكين برعاية الحيوانات الأليفة وارتباطهم بها بسبب البقاء في المنزل وهو ما استفادت منه شركة تسوبلوس بشدة خلال تلك الفترة.

وقالت بلومبرج إن على الرغم من احتمال عودة الأمور إلى طبيعتها مع رفع القيود التي سبق فرضها لوقف انتشار الفيروس، فإن تزايد المرونة في أنظمة العمل بما في ذلك اتجاه العديد من الشركات وأصحاب الأعمال إلى تبني نظام العمل من المنزل سواء بشكل جزئي أو كلي سيجعل المزيد من الأشخاص قادرين على أو راغبين في اقتناء حيوانات أليفة.