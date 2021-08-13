مديرية النفط اللبنانية تحث المستوردين على توريد الوقود المخزن بسعر الشراء الأصلي

– قالت المديرية العامة للنفط في لبنان في بيان يوم الجمعة، إنه يجب على المستوردين والمنشآت النفطية توريد الكميات المخزنة من الوقود التي اشتروها بسعر الصرف الأصلي البالغ 3900 ليرة للدولار بينما ينتظرون تحديد سعر جديد للواردات.

يأتي هذا بعد أن أنهى مصرف لبنان المركزي فعليا الدعم عبر قوله إنه سيبدأ في تقديم خطوط ائتمان بسعر السوق فحسب لليرة اللبنانية.

وقالت المديرية في بيانها “تهيب المديرية العامة للنفط بالجَميع تُحّمُل مسؤولياته لجهة تأمين الاعتمادات اللازمة من أجل تأمين المحروقات”.