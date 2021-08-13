جازبروم الروسية: بمقدورنا زيادة إنتاج النفط تزامنا مع تخفيف قيود أوبك+

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– قالت شركة جازبروم نفط الروسية اليوم الجمعة، إنه سيكون بمقدورها زيادة إنتاج النفط سريعا مع تخفيف أوبك ومنتجين غير أعضاء في المنظمة قيودا على الإنتاج.
وقالت جازبروم في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن لديها عددا من الآبار التي خُفض فيها الإنتاج أو توقف منذ 2020.
وذكرت أنها أيضا تطور مشاريع جديدة ستوفر إنتاجا إضافيا العام القادم، مما يسمح للشركة باستغلال كامل حصتها.
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