بنك أوف أمريكا: المستثمرون يتدافعون صوب تداولات القيمة

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– أظهرت إحصاءات أسبوعية لبنك أوف أمريكا اليوم الجمعة، أن المستثمرين تدافعوا بشكل مباشر صوب ما يُسمى “بتداولات القيمة”، وأنهم أضافوا المزيد من الأموال إلى الأسهم الأوروبية وأسهم الشركات المالية والمواد خلال الأسبوع الفائت.
وقال بنك أوف أمريكا، إن أوروبا استقطبت تدفقات بقيمة 1.5 مليار دولار هي الأكبر في ثمانية أسابيع بينما شهدت الأسهم المالية تدفقات قوية قدرها 2.6 مليار دولار، هي الأكبر في عشرة أسابيع.
وتلقت صناديق الأسهم العالمية تدفقات حجمها 15.7 مليار دولار في الوقت الذي عزز فيه عملاء القطاع الخاص لدى بنك الاستثمار الأمريكي الذين يحوزون أصولا بقيمة 3.2 تريليون دولار مخصصاتهم للأسهم إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 65 بالمئة.
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