أسهم ديزني تقفز 5% بعد تحقيق إيرادات بقيمة 17.02 مليار دولار

سي ان بي سي _ أعلنت شركة ديزني الأمريكية عن أرباحها المالية في الربع الثالث من العام اليوم، متجاوزة توقعات وول ستريت بشأن نمو المشتركين والإيرادات والأرباح.

ووصلت ربحية السهم إلى 80 سنتًا، فيما كانت التوقعات 55 سنتًا.

هذا وقد سجلت الإيرادات 17.02 مليار دولار مقابل توقعات بـ 16.76 مليار دولار.

وارتفعت أسهم ديزني بنحو 5% في تداولات ما بعد الإغلاق.

وسجلت الشركة 116 مليون مشترك، وقدر StreetAccount أن الشركة ستبلغ 114.5 مليون مشترك في الربع الثالث.