إيرادات إير بي إن بي الأمريكية تقفز 300% في الربع الثاني إلى 1.34 مليار دولار

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سي ان بي سي _ أعلنت شركة إير بي إن بي الأمريكية اليوم عن نتائجها للربع الثاني من 2021 والتي كانت أفضل من توقعات المحلللين في وول ستريت.
وسجلت الأرباح خسارة بنحو 11 سنتاً للسهم.
فيما كانت الإيرادات 1.34 مليار دولار مقابل 1.26 مليار دولار متوقعة، بزيادة قدرها 300٪ تقريبًا على أساس سنوي.
وحذرت الشركة من التقلبات المتوقعة من سلالة دلتا، وقالت إنها تتوقع أن يحقق الربع الثالث أقوى إيرادات ربع سنوية على الإطلاق.
هذا وانخفض سهم إير بي إن بي في تداولات ما بعد الإغلاق بأكثر من 4%.
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