شركات التكنولوجيا الكبرى تدفع وول ستريت للصعود نهاية التعاملات

– قفز المؤشران داو وستاندرد اند بورز 500 إلى مستويي إغلاق قياسيين لليوم الثالث على التوالي يوم الخميس، إذ دفعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى وول ستريت للصعود بينما كان المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف التي أظهرت ثباتا في الانتعاش الاقتصادي بالولايات المتحدة.

وقادت أسهم أبل ومايكروسوفت وأمازون دوت كوم وألفابت الشركة الأم لجوجل وفيسبوك، التي تمثل ربع رأس المال السوقي للمؤشر ستاندرد آند بورز 500، الأسهم على ستاندرد اند بورز وناسداك الذي تمثل أسهم التكنولوجيا ثقلا عليه.

وتقدمت أيضا أسهم تسلا وإنفيديا وموديرنا في يوم كانت فيه الأسهم المنخفضة أكثر من الرابحة.

وبناء على بيانات غير رسمية، صعد المؤشر داو جونز الصناعي 14.74 نقطة بما يعادل 0.04 بالمئة إلى 35499.71 نقطة.

وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 13.12 نقطة أو 0.29 بالمئة إلى 4460.82 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 51.13 نقطة أو 0.35 بالمئة إلى 14816.26 نقطة.