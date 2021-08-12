رئيس الجزائر يؤكد صعوبة مواجهة الحرائق ويطلب المساعدة من الدول الصديقة

وكالات _ قال رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، إن بلاده تواجه صعوبة في التغلب على حرائق الغابات طالبا المساعدة من كل الدول الصديقة.

جاء ذلك في كلمة للرئيس الجزائري حول الحرائق التي اندلعت في البلاد مؤخرا وأدت إلى سقوط العديد من الضحايا في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف تبون أن الحرائق الحالية لم تشهد الجزائر مثلها منذ سنوات.

وأوضح أن تيزي وزو هي أكثر المناطق تضررا جراء الحرائق.

وذكر أنه قام بالاتصال بكل الدول الأوروبية الصديقة للمساعدة في إطفاء الحرائق.

أضاف الرئيس الجزائري أن استجابة الدول الأوروبية لطلبات بلاده بخصوص طائرات إطفاء لم تكن فورية، حيث صرح بأن الدول الأوروبية لم تستجب لطلباتهم لأنها كانت ممركزة في اليونان وتركيا لإطفاء الحرائق في تلك الدول.

وأكد تبون أنهم جندوا كل الإمكانيات المادية والبشرية لإخماد الحرائق، مشيرا إلى أن طائرتين من إسبانيا ستصلان الجزائر يوم الجمعة.

وصرح بأنه من المنتظر أن تتدعم جهود تطويق الحرائق بطائرتين سويسريتين.