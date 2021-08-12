أمازون تعتزم إنفاق نحو 120 مليار دولار على التوريدات والخدمات خلال 2021

وكالات _ تتجه شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية أمازون دوت كوم نحو إنفاق أكثر من 120 مليار دولار على التوريدات والخدمات من الشركات في الولايات المتحدة خلال العام الحالي.

وأشارت بلومبرج إلى أن أمازون ستشتري معدات لمراكزها اللوجيستية وتوريدات لمقارها الإدارية وخدمات التشييد والتصميم والمشروعات الهندسية، وغير ذلك من أكثر من 200 ألف شركة تعمل في الولايات المتحدة خلال العام الحالي.

وتنتشر الشركات التي تشتري منها أمازون التوريدات والخدمات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، من شركات صناعة السيارات الكهربائية إلى منتجي علب الكرتون وشركات التشييد والهندسة.

وتزيد نفقات المشتريات خلال العام الحالي بنسبة 20% عن العام الماضي ولا تشمل المنتجات التي تشتريها أمازون لبيعها إلى العملاء في متاجرها.

وبحسب تحليل مستقل صادر عن شركة كيستون إيكونوميكس فإن الإنفاق المتوقع لأمازون على التوريدات والخدمات خلال العام الحالي سيساعد الاقتصادات المحلية ويدعم نحو 840 ألف وظيفة إضافية في مختلف القطاعات بالولايات المتحدة.