أديداس تبيع علامتها التجارية ريبوك إلى أوثينتك براندز جروب مقابل 2.1 مليار يورو

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وكالات _ أعلنت شركة أديداس الألمانية اليوم، أنها توصلت إلى اتفاق نهائي لبيع شركتها الأمريكية ريبوك المعروضة للبيع منذ فترة.
وأوضحت أديداس أنها اتفقت مع مجموعة أوثنتيك براندز (ايه بي جي) على بيع العلامة الأمريكية مقابل 2.1 مليار يورو.
وأضافت أن الجزء الأكبر من ثمن الشراء سيتم دفعه نقدا عند إتمام الصفقة، وتوقعت أن تتم الصفقة في الربع الأول من 2022.
وتعتزم الشركة الألمانية توزيع الجزء الأكبر من العائدات النقدية على مساهميها.
وفي أعقاب إعلان أديداس ، ارتفع سعر سهم الشركة في البورصة على نحو ملحوظ.
كانت أديداس وهي تحت قيادة رئيسها السابق والرئيس الحالي لنادي بايرن ميونخ هربرت هاينر، استحوذت على ريبوك مقابل 3.1 مليار يورو قبل 15 عاما، وخلال تلك الفترة لم تتمكن العلامة الأمريكية من الإسهام في أرباح الشركة على النحو الذي تخيلته الشركة الأم.
في المقابل، كانت ريبوك تشتكي من أن أديداس تهتم فقط بتطوير علامتها التجارية ولا تهتم بالعلامة الأمريكية إلا بقدر قليل للغاية.
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