الصين تغلق جزئيا أحد أكبر مرافئ العالم بسبب كورونا

وكالات _ أغلقت الصين جزءا من أحد أكبر مرافئ العالم بسبب وباء كورونا، في وقت ترخي الاضطرابات في النقل اللوجستي بثقلها كثيرا على سلاسل الإمداد.

يقع ميناء نينغبو تشوشان على بعد 250 كيلومترا جنوب شنغهاي وهو أحد الموانئ الصينية الرئيسية للشحن.

العام الماضي، عبرت بضائع يصل وزنها إلى 1.2 مليار طن من هذا المرفأ، وهو الثالث في العام من حيث الشحن.

وقال مسؤول عن تشغيل محطة ميشان في المرفأ جيانغ ييبينغ إن منذ أن اكتشفت أمس إصابة بكوفيد-19 في صفوف الموظفين، “أوقف النشاط فورا وأُغلقت المنطقة” المعنية في المرفأ.

ومحطة ميشان التي شيدت حديثا، لديها قدرة استيعابية تصل إلى 10 ملايين حاوية، بحسب الصحافة الصينية.

لم تحدد بعد السلطات كيف تمكنت إصابة بفيروس كورونا من الوصول إلى صفوف الموظفين في المرفأ إذ إنهم مبدئيا ملقحون ويخضعون لفحوص بشكل منتظم.

لكن وُضع قرابة ألفين منهم في العزل احترازيا.

وقد يفاقم إغلاق محطة في ميناء نينغبو تشوشان وضع النقل البحري الذي يخضع لضغوط على المستوى العالمي بسبب القيود الصحية وإعادة تشغيل العجلة الاقتصادية ما أدى إلى زيادة الطلب على السلع.

في مايو، تسبب إغلاق موقت لمرفأ يانتيان الصيني (جنوب) بسبب فيروس كورونا بتأخير تسليم البضائع لأسابيع.

سيطرت الصين بشكل كبير على وباء كوفيد-19 منذ ربيع العام 2020، إلا أنها تواجه منذ الشهر الماضي ارتفاعا في عدد الإصابات على أراضيها.

وسجلت الخميس 81 إصابة جديدة بينها 38 محلية.

ولا يزال هذا العدد منخفضاً جداً مقارنة بالأعداد المسجّلة في دول أخرى. لكن البؤرة الحالية هي الأكبر من حيث المدى الجغرافي، من بين تلك المرصودة في الأشهر الأخيرة في الصين.