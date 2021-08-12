إيرادات أليانز الألمانية تتراجع إلى 20.5 مليار يورو في النصف الأول

وكالات _ أعلنت شركة أليانز الألمانية للتأمين اليوم تراجع إيراداتها في النصف الأول من العام الحالي بمقدار 8.5 في المائة لتصل إلى 20.5 مليار يورو.

وعزت الشركة هذه النتيجة بالدرجة الأولى إلى قطاع التأمين على الحياة الذي تراجعت إيراداته في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 14.2 في المائة إلى 11.8 مليار يورو.

وتراجعت إيرادات قطاع تأمين الحوادث والأضرار والذي يشمل أيضا تأمين السيارة، بصورة طفيفة.

في المقابل، حقق القطاع الثالث والأصغر وهو قطاع التأمين الصحي الخاص ارتفاعا في الإيرادات بنسبة 4.1 في المائة حيث وصلت إلى مستوى قياسي جديد بـ 1.9 مليار يورو.

كانت اليانز أعلنت في مارس الماضي أنها تتوقع ارتفاع إيراداتها في العام الحالي لكن لا يزال من غير المحدد بعد ما إذا كانت الشركة ستبقي على هذه التوقعات.

ولم يتم احتساب قيمة الأضرار الهائلة الناجمة عن إعصار “بيرند” الذي وقع في يوليو الماضي ضمن النتائج النصف سنوية لأليانز.

ويتوقع رئيس أليانز ألمانيا كلاوس-بيتر رولر وقيادة الشركة أن تصل قيمة هذه التكاليف إلى نصف مليار يورو لكن الشركة لن تضطر إلى تحملها بالكامل حيث يتم إعادة التأمين على جزء منها.

وتتوقع أليانز ألمانيا أن يصل عدد البلاغات عن الأضرار في المنازل والأثاث المنزلي إلى أكثر من 30 ألف بلاغ فضلا عن 5 الآف بلاغ عن اضرار للسيارات جراء المياه والإعصار. ويعمل موظفون في الشركة حاليا في نوبات عمل استثنائية للتعامل مع البلاغات العديدة.

وبغض النظر عن تراجع إيرادات أليانز، فقد حققت الشركة ارتفاعا في أرباح التشغيل بنسبة 7.8 في المائة حيث وصلت إلى قرابة 1.2 مليار يورو، فيما وصل صافي الربح إلى أكثر من نصف هذا المبلغ بـ838 مليون يورو.

ويبلغ إجمالي عدد العاملين لدى أليانز ألمانيا أكثر من 26 ألف شخص.