مال وأعمال

وول ستريت تفتح مستقرة بعد بيانات طلبات إعانة البطالة

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_ فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت مستقرة يوم الخميس إذ يقارن المستثمرون بين بيانات تظهر تعافيا مطردا لسوق الوظائف مقابل زيادة في أسعار المنتجين، قبيل تقارير الأرباح من شركات كبيرة منها والت ديزني.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي ثلاث نقاط يما يعادل 0.01 بالمئة عند الفتح إلى 35481.94 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 1.6 نقطة أو 0.04 بالمئة إلى 4446.08 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 13.8 نقطة أو 0.09 بالمئة إلى 14751.36 نقطة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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