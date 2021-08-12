وزيرة الصحة: 14 ألف مواطن تلقوا تطعيم كورونا حتى ظهر اليوم

وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بتكثيف إرسال الرسائل النصية الخاصة بمواعيد تلقي المواطنين لقاح فيروس كورونا، حيث تم إرسال 350 ألف رسالة، اليوم للمواطنين للتوجه إلى مراكز التطعيم على مستوى الجمهورية، تزامنًا مع استقبال مصر شحنات من لقاحات فيروس كورونا المختلفة.

وأوضحت الوزيرة أنه تم تطعيم 14 ألف مواطن صباح اليوم منذ بداية العمل بمراكز التطعيمات وحتى ظهر اليوم، لافتة إلى توافد المواطنين واستمرار العمل بمراكز التطعيمات حتى الساعة التاسعة مساء.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” مع قيادات الوزارة ومديري المديريات على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك لمتابعة سير عملية تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد و متابعة مستجدات وتطورات الوضع الوبائي، ضمن خطة الدولة للتصدي للجائحة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت بإطلاق سيارات قوافل ثابتة في أماكن العمل الرئيسية في المصانع والبنوك ودواوين الحكومة والمدارس والجامعات، على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى كافة المناطق الصناعية بمحافظات مطروح والسويس وبورسعيد، ومواقع العمل بالمشروعات القومية بمدينة العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لتسجيل العاملين بتلك الأماكن على الموقع الإلكتروني الخاص بتلقي اللقاح وتطعيمهم بلقاح فيروس كورونا، بالمجان.

وأشار مجاهد إلى توافر أنواع مختلفة من لقاحات فيروس كورونا بمراكز التطعيمات شملت (سينوفارم، سينوفاك، استرازينيكا، سبوتنك وجونسون أند جونسون)، وذلك في إطار حرص الدولة وجهودها المستمرة للتواصل مع مختلف الجهات الدولية لتعدد وتنوع مصادر اللقاحات في مصر، لحماية المواطنين والحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

ولفت مجاهد إلى أن الوزيرة ناشدت المواطنين من كبار السن بالتوجه لتلك القوافل للتسجيل وتلقي اللقاح، بعد انقضاء فترة الظهر التي تشهد ارتفاع درجات الحرارة، للتيسير عليهم، حيث تستمر القوافل الثابتة في عملها حتى الساعة الثامنة مساء.

وتابع أن الوزيرة وجهت المواطنين بمواصلة التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة (http://www.egcovac.mohp.gov.eg/) لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، بالمجان، من خلال مراكز تلقي اللقاحات التي بلغ عددها 539 مركز ًا موزعين على محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 126 مركزًا لتطعيم المسافرين واستخراج الشهادات الموثقة للحاصلين على اللقاح، والمؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، والتي تستخدم لأغراض السفر وغيرها، حيث تبلغ قيمة المصاريف الإدارية لاستخراج الشهادات للراغبين في السفر إلى الخارج، 250 جنيهًا للمصريين، و 10 دولارات قيمة استخراج الشهادات لغير المصريين، و 100 جنيه مصاريف إدارية للمواطنين الراغبين في الحصول على شهادات محلية لتقديمها بمختلف الجهات التي تتطلبها داخل مصر.