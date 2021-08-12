طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة تتراجع إلى 375 ألفا

_ انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي في مؤشر على أن تعافي الاقتصاد من جائحة كوفيد-19 يواصل اكتساب الزخم.

وتراجع إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى 12 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 375 ألف طلب للأسبوع المنتهي في السابع من أغسطس . وتم تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر تلقي ألفي طلب إضافي عما أُعلن سابقا.

كان اقتصاديون استطلعت آراءهم قد توقعوا 375 ألف طلب في أحدث أسبوع. وتراجع عدد الطلبات غير المعدل، الذي يقدم قراءة أفضل لسوق العمل، بواقع 5198 إلى 320517 الأسبوع الماضي.

وما زالت الطلبات أعلى بكثير من مستوى ما قبل الجائحة البالغ 256 ألفا.