السعودية تسجل 766 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة

وكالات _ أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 766 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، مقابل 751 إصابة أمس الأربعاء. وتم تسجيل 1532 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 518911 حالة، (96% من إجمالي الإصابات المسجلة). كما أعلنت الوزارة تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 8378 حالة وفاة.

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