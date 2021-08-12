شركة كوكا كولا إتش.بي.سي تشتري حصة أغلبية في مصر بعد قفزة في الأرباح نصف السنوية

سي إن بي سي _ وافقت شركة كوكا كولا إتش.بي.سي اليوم على شراء حصة أغلبية في شركة تصنيع وتعبئة كوكا كولا مصر مقابل 427 مليون دولار بعد أن أعلنت شركة تعبئة المشروبات الغازية ومقرها سويسرا عن زيادة في الأرباح نصف السنوية.

وقالت إتش.بي.سي إن وحدة تابعة لها ستشتري نحو 94.7 بالمئة من الشركة المصرية من مساهميها الرئيسيين بما في ذلك شركات تابعة لشركة كوكا كولا كو وماك للمشروبات.

ويأتي الإعلان عن الصفقة، التي ستساعد كوكا كولا إتش.بي.سي على التوسع في أكبر أسواقها في نيجيريا والنمو في مصر، بعد فترة قصيرة من إعلان الشركة عن زيادة بنحو 68 بالمئة في الأرباح التشغيلية إلى 350.3 مليون يورو خلال الشهور الستة المنتهية في الثاني من يوليو.

وحذرت الشركة، التي تقوم بتعبئة وبيع مشروبات كوكا كولا كو في 28 دولة وتملك الشركة الأمريكية حصة 23.16 فيها، من أن الأرباح التشغيلية ستكون أقل في النصف الثاني مقارنة بالعام السابق بسبب ارتفاع تضخم التكلفة.