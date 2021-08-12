العالم يتكبد 77 مليار دولار خسائر بفعل الكوارث الطبيعية في النصف الأول

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فرانس برس _ ذكرت شركة إعادة التأمين السويسرية “سويس ري” اليوم أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية تقدر بنحو 77 مليار دولار في جميع أنحاء العالم في النصف الأول من العام، لكنها انخفضت بنسبة 33 في المائة خلال عام واحد.
وقالت الشركة في بيان إن المبلغ أقل أيضا من المتوسط خلال عشر سنوات الذي يتجاوز 108 مليارات دولار لكن الحصة التي سيتعين على شركات التأمين تغطيتها للكوارث الطبيعية أعلى من المستويات المعتادة وتبلغ 40 مليار دولار، موضحة أنه الفصل الأكثر كلفة منذ 2011 في هذا القطاع.
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