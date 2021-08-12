رئيس وزراء لبنان: قرار حاكم البنك المركزي المصري برفع دعم الوقود مخالف للقانون

_ قال مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب على تويتر إنه أمر وزير المالية بإخطار حاكم المصرف المركزي بأن قراره رفع الدعم عن المحروقات مخالف لقانون البطاقة التمويلية. وأضاف المكتب أن دياب دعا لاجتماع طارئ للحكومة بعد ظهر يوم الخميس لمناقشة القرار.

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