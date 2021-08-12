وكالة الطاقة: سوق النفط قد يسجل فائض في 2022 إذا واصلت أوبك+ وقف التخفيضات

وكالات _ أوضحت وكالة الطاقة الدولية أن سوق النفط قد يسجل فائض في 2022 إذا واصلت “أوبك+” وقف التخفيضات وعزز بقية المنتجين الإمدادات. وبينت أن مخزونات النفط لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفضت 50.3 مليون برميل في يونيو إلى 2.882 مليار برميل. وقالت إن السحب من مخزونات النفط قد يستمر لبقية 2021 بافتراض أن العقوبات ما زالت تكبح الصادرات الإيرانية وأضافت أن الطلب العالمي سيرتفع 3.2 مليون برميل يوميا في 2022. مبينة أن إمدادات النفط زادت 1.7 مليون برميل يوميا في يوليو الماضي.

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