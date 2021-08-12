أسعار الذهب ترتفع في ظل انحسار المخاوف بشأن تقليص المركزي الأمريكي للدعم

_ ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس، إذ انحسرت المخاوف بشأن تقليص مبكر للدعم الاقتصادي بعد أن كشفت بيانات أن تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة اعتراه الفتور في يوليو مما دفع الدولار للانخفاض.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1753.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0642 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أكبر مكاسبه بالنسبة المئوية منذ السادس من مايولايوم الأربعاء. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1756.30 دولار.

وأظهرت بيانات يوم الأربعاء أن زيادات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تباطأت في يوليو، بيد أنها ظلت عند أعلى مستوى في 13 عاما على أساس سنوي.

في غضون ذلك، يبحث عدد آخذ في النمو من مسؤولي البنك المركزي المصري الأمريكي كيف ومتى يجب عليهم البدء في تقليص المشتريات الهائلة للأصول في حقبة الجائحة.

وبينما يُعتبر تعافي سوق العمل معيارا مهما لمجلس الاحتياطي لكي يقلص برنامجه لشراء الأصول ويرفع أسعار الفائدة، فإنه يرى أن الضغوط التضخمية الحالية مؤقتة.

ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم. لكن المعدن الأصفر شديد التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، والذي يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا بينما يعزز الدولار.

في الوقت ذاته، تماسك مؤشر الدولار دون أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر الذي بلغه يوم الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 23.41 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1013.23 دولار وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2639.56 دولار.