الاقتصاد البريطاني ينمو 1% في يونيو

_ كشفت بيانات رسمية يوم الخميس أن اقتصاد بريطانيا نما بوتيرة أسرع من المتوقع عند واحد بالمئة في يونيو .

كان استطلاع للرأي أجرته لخبراء في الاقتصاد أشار إلى نمو 0.8 للناتج المحلي الإجمالي على أساس شهري.

كما عدل مكتب الإحصاءات الوطنية تقديره للنمو في مايو أيار خفضا إلى 0.6 بالمئة من زيادة مُعلنة في الأصل قدرها 0.8 بالمئة.