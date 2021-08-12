وزيرة الصناعة تؤكد اهتمام القيادة السياسية بتحقيق الاستفادة المثلى من الغاز الطبيعي

أ ش أ – أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية بتحقيق الاستفادة المثلى من الغاز الطبيعي وتعظيم قيمته المضافة؛ بما يسهم بفاعلية في الحفاظ على البيئة وتقليل تلوث الهواء من خلال استخدامه كوقود نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الضارة التي لها تأثير سلبي على المواطنين والاقتصاد.

وأشارت الوزيرة، خلال اتصال هاتفي مع قناة “صدي البلد” الفضائية لبرنامج (على مسئوليتي)، مع الإعلامي أحمد موسي، مساء الأربعاء، إلى تكاتف وتكامل الجهات المعنية بالدولة لدعم وتشجيع كافة الجهود والمبادرات التي من شأنها أن تدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وتسهم في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة.