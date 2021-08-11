إطلاق أسماء عمر سليمان والكفراوي وسمير غانم وأبطال الأوليمبياد على عدد من الطرق

دوت الخليج – وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق اسم البطلة الأوليمبية المصرية، فريال عبد العزيز، على الكوبري الجديد، الذي يتقاطع أعلى الطريق الدائري على محور طه حسين بالتجمع الخامس، في مدينة القاهرة الجديدة.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه المسوؤلين بانتقاء عدد من المحاور الرئيسية والمواقع الجديدة الأخرى لإطلاق أسماء أبطال مصر في الأولمبياد عليها.

وفي السياق نفسه، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإطلاق اسم رئيس جهاز المخابرات الراحل، اللواء عمر سليمان، على الكوبري الجديد بمحور جمال عبد الناصر المؤدي إلى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، أعلى الطريق الدائري.

ووجه كذلك بالتنفيذ الفوري للمحور الجديد باسم المهندس حسب الله الكفراوي، الذي يربط الطريق الدائري جنوب محور المشير طنطاوي بمنطقة المعادي.

كما وجه باطلاق اسم الفنان الراحل سمير غانم على الكوبري الجديد على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة، والمتقاطع أعلى الطريق الدائري.