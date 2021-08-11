شراكة بين مبادلة وبلاك روك في صناديق استثمار مباشر

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وكالات – قالت مبادلة، اليوم الأربعاء، إن كونسورتيوم تقوده بلاك روك، أكبر مدير أصول في العالم، استثمر في أصول يديرها صندوق مبادلة التابع لحكومة أبوظبي وفي صندوق استثمار مباشر.
واستثمرت مجموعة سكندريز آند لكودتي سولوشنز، التابعة لبلاك روك وكونسورتيوم من المستثمرين المؤسسيين العالميين، في محفظة أصول تديرها مبادلة كابيتال، وهي شركة إدارة الأصول التابعة لشركة مبادلة للاستثمار.
وقالت مبادلة، في بيان، إن الكونسورتيوم تعهد أيضا بمبلغ 400 مليون دولار لصندوق الاستثمار المباشر الثالث لمبادلة كابيتال، والذي جمع مؤخرا تمويلات مع إغلاق نهائي بقيمة 1.6 مليار دولار.
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