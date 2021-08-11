مصر للأسمنت قنا تسجل 69 مليون جنيه صافي ربح في النصف الأول بنمو 9.2%

دوت الخليج – ارتفع صافي الأرباح المجمعة لمجموعة مصر للأسمنت – قنا، بنسبة 9.2% إلى 69 مليون جنيه، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 63 مليون جنيه في بنفس الفترة من العام الماضي.

وقالت المجموعة، في بيان، إن ارتفاع صافي الأرباح يأتي رغم تراجع صافي الإيرادات بالنصف الأول لعام 2021، إذ سجل حوالي 1.285 مليون جنيه، مقارنةً بنحو 1.346 مليون جنيه عن نفس الفترة من عام 2020، بنسبة 4.72%.

وانخفضت تكلفة المبيعات المجمعة، لتسجل 1.064 جنيه فى نهاية النصف الأول من عام 2021 مقابل 1.125 جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 5.47%.

وسجلت المصروفات العمومية والإدارية والبيعية المجمعة، ارتفاعا لتسجل 85 مليون جنيه في نهاية النصف الأول من 2021، مقارنةً بحوالي 77 مليون جنيه عن نفس الفترة لعام 2020، بنسبة 9.85%.

وانخفضت المصروفات التمويلية المجمعة، لتسجل 50 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2021 مقارنة بـ 77 مليون عن نفس الفترة من عام 2020، بنسبة 34.5% عن العام السابق.

وزادت صادرات المجموعة إلى 169 ألف طن فى نهاية النصف الأول من عام 2021 من 41 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 316%.

وأظهرت النتائج المستقلة لشركة مصر للأسمنت- قنا قيمة مجمل الربح 118 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 104 ملايين جنيه خلال فترة المقارنة بزيادة قدرها 13.7%.

كما بلغ مجمل الربح للشركة خلال الربع الثاني من عام 2021 قيمة 60 مليون جنيه مقابل 45 مليون جنيه بزيادة قدرها 26.1% خلال فترة المقارنة.

وأصبح نصيب السهم من صافي الأرباح خلال النصف الأول من عام 2021 بقيمة 0.56 جنيه مقابل 0.52 جنيه بزيادة نسبتها 7.7% عن فترة المقارنة.

وقال اللواء أركان حرب عبد الفتاح حرحور، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر للأسمنت – قنا، إنها نجحت في التغلب على جميع التحديات التي ألمت بقطاع الأسمنت في مصر، إذ حققت العديد من المؤشرات الإيجابية رغم وضع السوق والقطاع.