كيا سبورتاج تقود SUV للنمو.. وتقتنص 20.8% من المبيعات الكلية

شاهندة إبراهيم – كشف أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، عن بلوغ المركبات ذات نمط الرياضية متعددة الاستخدامات SUV مبيعات كلية وصلت إلى 30 ألف و970 وحدة، خلال النصف الأول من 2021.

ونجحت كل من كيا سبورتاج وهيونداي توسان وشيري تيجو 7 ونيسان قاشقاي وبيجو 3008، من الحصول على المراكز الخمس الأولى.

ووفقا لأرقام “أميك”، حسمت السيارة كيا سبورتاج مركز الصدارة، بعدما استحوذت على حصة سوقية وصلت إلى 20.8%.

وتأتي العلامة التجارية كيا سبورتاج موديل 2022 من خلال 5 فئات، والتي تقدم عبر وكيلها المحلي الممثل في شركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات EIT، بقيم سعرية تتراوح بين 414 ألف و900 جنيه، وحتى 539 ألف و900 جنيه.

فيما جاءت السيارة هيونداي توسان في مركز الوصيف، حيث أمنت حصة مثلت نحو 17.4% من سوق الرياضية متعددة الاستخدامات.

وتقدم السيارة الكورية المنشأ هيونداي توسان_NX4e موديل 2021 من خلال 5 فئات وبأسعار من 455 إلى 610 ألف جنيه، عبر وكيلها المحلي شركة جي بي غبور أوتو، وكلاء هيونداي وشيري وهافال وشانجان في مصر.

وسجلت السيارة الصينية شيري طراز تيجو 7 نسبة تحوم حول 7.5%، مكنتها من الدخول في المثلث الذهبي.

وتعرض شركة جي بي غبور أوتو وكلاء العلامة الصينية في السوق المحلية، السيارة شيري تيجو 7 موديل 2022 من خلال فئتين بأسعار 285 و 309 ألف جنيه.

وتنافست كل من نيسان قاشقاي وبيجو 3008 على المركز الرابع ، لتحسمه الأولى بفارق طفيف مسجلة حصة توازي 6.4%.

وتحدد شركة نيسان موتور إيجيبت وكلاء العلامة اليابانية نيسان في السوق المحلية، أسعار سيارات قاشقاي موديل 2021 المستوردة من المملكة المتحدة والتي تقدم من خلال 4 فئات بقيم تتراوح بين389 ألف و400 جنيه، و 460 ألف و500 جنيه.

وحلت السيارة الفرنسية بيجو 3008 في المركز الخامس، بعدما أمنت حصة قدرت بنحو 6.1%.

وتقدم شركة مانسكو وكلاء العلامة الفرنسية في السوق المصرية، السيارة بيجو طراز 3008 موديل 2021 من خلال 6 فئات مختلفة التجهيزات والكماليات، وبأسعار تبدء من 509 ألف و990 حنيه إلى 689 ألف و990 جنيه.