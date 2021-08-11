_ فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الأربعاء ، وبلغ المؤشر داو جونز الصناعي مستوى قياسيا مرتفعا بعد بيانات أظهرت أن نمو التضخم بلغ ذروة على ما يبدو في يوليو. بينما ربحت الأسهم الشديدة التأثر بالاقتصاد عقب تمرير مشروع قانون للبنية التحتية. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 36.22 نقطة يما يعادل 0.10 بالمئة إلى 35300.89 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 5.43 نقطة أو 0.12 بالمئة إلى 4442.18 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 46.30 نقطة أو 0.31 بالمئة إلى 14834.38 نقطة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأسهم الأمريكية ترتفع بداية التعاملات بعد بيانات التضخم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.