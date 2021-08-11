مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يرتفع 0.5% خلال يوليو

_ تباطأت الزيادات في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال يوليو، لكن التضخم بشكل عام ظل عند مرتفعات غير مسبوقة وسط استمرار اضطراب سلاسل الإمداد وزيادة الطلب على الخدمات المرتبطة بالسفر مع انتعاش النشاط الاقتصادي.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.5 بالمئة الشهر الماضي بعد صعوده 0.9 بالمئة في يونيو.

وفي الاثني عشر شهرا حتى يوليو، تقدم مؤشر أسعار المستهلكين 5.4 بالمئة. وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3 بالمئة بعد أن زاد 0.9 بالمئة في يونيو.

وارتفع ما يُعرف بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة 4.3 بالمئة على أساس سنوي بعد أن زاد 4.5 بالمئة في يونيو.

كان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي 0.5 بالمئة وأن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.4 بالمئة.