ارتفاع أسعار 3 سيارات بزيادات تصل إلى 9 آلاف جنيه

شاهندة إبراهيم – شهدت أسعار السيارات في السوق المصري خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري ارتفاعات محدودة حتى الآن، إذ نالت من 3 مركبات تنتمي لمناشئ مختلفة من بينها صيني وياباني.

وكانت قد أقرت شركة نيسان موتور إيجيبت، وكلاء العلامة اليابانية في السوق المصرية زيادات سعرية تراوحت بين 6 إلى 9 آلاف جنيه على عدد من سيارات طراز جوك موديل 2021 فيما أبقت على أسعار فئات أخرى.

وبحسب القائمة السعرية المعلنة، استقرت أسعار الفئة الأولى من نيسان جوك موديل 2021 دون تغيير عند مستوى 357 ألف و500 جنيه.

فيما رفعت أسعار الفئة الثانية إلى 387 ألف و500 جنيه، في مقابل 381 ألف و500 جنيه، بزيادة قدرها 6 آلاف جنيه.

وصعدت الفئة الثالثة الأعلى تجهيزا من السيارة نيسان جوك موديل 2021 إلى مستوى 397 ألف و500 جنيه، بدلا من 388 ألف و500 جنيه، بفارق سعري 9 آلاف جنيه.

كما كانت قد رفعت شركة المنصور للسيارات وكلاء شيفروليه وأوبل وإم جي في مصر، أسعار سيارات إم جي 6، وإم جي HS موديلات 2021 بقيم تراوحت بين 5 إلى 7 آلاف جنيه.

MG6 موديل 2021

ووفقا للملعن، جاءت أسعار الفئة الأولى من السيارة إم جي 6 بنحو 292 ألف و990 جنيه، بدلا من 287 ألف و990 جنيه، وبزيادة ثابتة 5 آلاف جنيه.

وحددت أسعار الفئة الثانية بقيمة بلغت 307 ألف و990 جنيه، مقابل 302 ألف و990 جنيه.

وصعدت الفئة الثالثة إلى 322 ألف و990 جنيه، بدلا من 317 ألف و990 جنيه.

أما الفئة الكاملة جاءت بسعر 327 ألف و990 جنيه، بعدما كانت بسعر 322 ألف و990 جنيه.

MG HS موديل 2021

وارتفعت أيضا أسعار سيارات MG HS لتصل الفئة الأولى إلى 411 ألف و990 جنيه ، مقابل 404 ألف و990 جنيه، وبزيادة ثابتة 7 آلاف جنيه.

وصعدت الفئة الثانية إلى مستوى جديد وهو 416 ألف و990 جنيه، بعدما كانت تسوق بسعر قديم 409 ألف و990 جنيه.

ونالت أيضا الفئة الأعلى تجهيزا من السيارة MG HS موديل 2021 من مقدار الزيادات التي أقرها الوكيل المحلي، لتصل إلى 421 ألف و990 جنيه، مقابل 414 ألف و990 جنيه.