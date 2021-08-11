إيرادات إعمار العقارية تقفز إلى 6.5 مليار درهم في الربع الثاني والأرباح تتراجع 17%

العربية نت _ تراجعت الأرباح الفصلية لشركة إعمار العقارية بنسبة 17% لتصل إلى 903 ملايين درهم، لكنها جاءت أفضل من توقعات المحللين عند 820 مليون درهم.

وسجلت الشركة قفزة في الإيرادات الفصلية بنسبة 125% لتصل إلى 6.5 مليار درهم، على خلفية تسجيل مبيعات قياسية في الربع الثاني من العام.

من جهة أخرى قفزت الأرباح الفصلية لشركة إعمار للتطوير بنسبة 90% لتصل إلى 730 مليون درهم.

وجاءت النتائج أفضل من توقعات المحللين عند 680 مليون درهم، كما قفزت الإيرادات بنسبة 120% لتصل إلى 3.9 مليار درهم.

وسجلت إعمار مولز إيرادات للنصف الأول من العام 2021 بلغت 2.048 مليار درهم (558 مليون دولار) بزيادة قدرها 23% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الربع الثاني للفترة من أبريل إلى يونيو 2021 بنسبة 74% لتصل إلى 1.147 مليار درهم (312 مليون دولار)، مقارنة بالربع الثاني من عام 2020.

كما ارتفعت مبيعات المستأجرين بنسبة 77% مقارنة بالنصف الأول من عام 2020 وأعلى من عام 2019 على الرغم من الوباء وتأثيره على السياحة.