إيرادات إعمار العقارية تقفز إلى 6.5 مليار درهم في الربع الثاني والأرباح تتراجع 17%

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العربية نت _ تراجعت الأرباح الفصلية لشركة إعمار العقارية بنسبة 17% لتصل إلى 903 ملايين درهم، لكنها جاءت أفضل من توقعات المحللين عند 820 مليون درهم.
وسجلت الشركة قفزة في الإيرادات الفصلية بنسبة 125% لتصل إلى 6.5 مليار درهم، على خلفية تسجيل مبيعات قياسية في الربع الثاني من العام.
من جهة أخرى قفزت الأرباح الفصلية لشركة إعمار للتطوير بنسبة 90% لتصل إلى 730 مليون درهم.
وجاءت النتائج أفضل من توقعات المحللين عند 680 مليون درهم، كما قفزت الإيرادات بنسبة 120% لتصل إلى 3.9 مليار درهم.
وسجلت إعمار مولز إيرادات للنصف الأول من العام 2021 بلغت 2.048 مليار درهم (558 مليون دولار) بزيادة قدرها 23% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
وارتفعت إيرادات الربع الثاني للفترة من أبريل إلى يونيو 2021 بنسبة 74% لتصل إلى 1.147 مليار درهم (312 مليون دولار)، مقارنة بالربع الثاني من عام 2020.
كما ارتفعت مبيعات المستأجرين بنسبة 77% مقارنة بالنصف الأول من عام 2020 وأعلى من عام 2019 على الرغم من الوباء وتأثيره على السياحة.
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