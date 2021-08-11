إي كاردز تتولى إصدار وتشغيل 850 ألف بطاقة ميزة الفلاح لصالح البنك الزراعي المصري

إسلام جابر _ وقعت شركة “إي كاردز” eCards، إحدى شركات “إي فاينانس”، عقد إصدار وتشغيل 850 ألف بطاقة “الفلاح” متعددة التطبيقات مع البنك الزراعي المصري، تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وضمن مرحلة جديدة من مراحل تطوير الخدمات الرقمية الذكية المقدمة للمزارعين في مصر.

ووقع العقد محمود كمال المدير التنفيذي لشركة “إي كاردز”، وهشام عصمت رئيس قطاع القنوات البديلة للبنك الزراعي المصري، بحضور إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري.

سرحان: الفلاح سيحصل على عدد هائل من الخدمات المالية والمصرفية من منزله

وقال إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، إن التعاون المستمر بين المجموعة والبنك الزراعي المصري، أدى إلى طفرة هائلة في الخدمات الذكية المقدمة للفلاح المصري من ناحية الكم والنوع.

وأضاف سرحان، على هامش توقيع عقد الشراكة، أن إصدار بطاقة “ميزة الفلاح” تضيف زخما جديدا لمشروع منظومة حصر الحيازات الزراعية وإدارة دعم المزارعين، ومشروع تأسيس المنصة الزراعية AgriMisr وجميعها مشروعات ضمنت للفلاح المصري الحصول على نصيبه من مزايا استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والتي استهدفت بشكل رئيسي توفير أقصى قدر من الخدمات الضرورية للمواطنين بأسهل طريقة ممكنة.

وأكد أنه عن طريق بطاقة “ميزة الفلاح” سيتمكن حائزي الأراضي الزراعية من الحصول على عدد هائل من الخدمات المالية والمصرفية من داخل المنزل ودون الحاجة إلى بذل الجهد والوقت سواء في عمليات صرف الدعم والمستلزمات الزراعية أو المبالغ الخاصة بالقروض والسلف أو سداد أقساط القروض وغيرها من الخدمات الضرورية والهامة لأي فلاح.

فاروق: نستهدف إصدار 3 ملايين كارت “ميزة الفلاح” بنهاية العام الجاري

من جانبه أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن التعاقد مع “إي كاردز” لإصدار 850 ألف بطاقة “ميزة الفلاح”، يعد خطوة جديدة وهامة على طريق تنفيذ خطة البنك الطموحة لتطوير البنية التكنولوجية وإطلاق منتجات وخدمات رقمية تخاطب كافة الفئات وتحقق استراتيجية الدولة للشمول المالي وضم جميع الفئات للمنظومة البنكية.

وأوضح فاروق، أن البنك الزراعي يقدم خدماته من خلال أكثر من 1,200 فرع منتشرة في أنحاء الجمهورية خاصة في القرى والنجوع لخدمة الفلاحين، لافتا إلى أن البنك يستهدف إصدار وتشغيل 3 ملايين كارت “ميزة الفلاح” بنهاية العام، وبذلك ستتم زيادة الحصة السوقية للبنك الزراعي المصري ليصبح أكبر بنك مصدر لبطاقات ميزة في السوق المصري من خلال إصدار 5 ملايين بطاقة.

كمال: يمكن إستخدام الكارت كأداة لعمليات السداد عبر عدة قنوات رقمية كماكينات البنوك

وأكد محمود كمال المدير التنفيذي لشركة eCards، أن الشركة تواصل تسخير كافة إمكاناتها وخبراتها الطويلة في مجال إدارة وتشغيل البطاقات الذكية لصالح قطاع البنوك والهيئات والمؤسسات المالية، من أجل تعزيز مسيرة التحول الرقمي في مصر، وتقديم خدمة دفع وتحصيل إلكترونية آمنة لكل المصريين بما يشجعهم على التفاعل بإيجابية مع نهضة الدولة الرقمية.

وأضاف كمال، أن بطاقة “ميزة الفلاح” يمكن استخدامها كأداة للتحصيل الإلكتروني وعمليات السداد عبر عدة قنوات رقمية كماكينات البنوك وأجهزة نقاط القبول الخاصة بشبكة ميزة ومواقع الإنترنت وغيرها، فضلا عن دورها الأساسي بالنسبة للفلاح كبطاقة تحمل بيانات حيازاته الزراعية ونصيبه من الدعم الحكومي والمستلزمات الزراعية، ما تطلب تصميم بطاقة متعددة التطبيقات تتوافق مع معايير الأمن والأمان الكامل لعمليات البطاقات وتمتثل للمعايير واللوائح التي تضمن سلامة بيانات العملاء.

عصمت: يسهل قرارات منح القروض وإضافة باقات منتجات مصرفية لحاملي البطاقة

وقال هشام عصمت رئيس قطاع القنوات البديلة للبنك الزراعي المصري، إن التعاقد المبرم مع “إي كاردز” يساهم في تحقيق هدف ربط قواعد بيانات العملاء من حاملي بطاقات الفلاح مع بطاقات ميزة بحيث يسهل على البنك اتخاذ القرار الائتماني فيما يتعلق بمنح قروض أو سلف جديدة لحائزي الأراضي الزراعية.

وأشار عصمت، إلى أن البطاقة الجديدة ستتيح للبنك بيانات عمليات الصرف والسداد الإلكتروني التاريخية والتي تتم باستخدام بطاقات (ميزة الفلاح) المصدرة، وهو ما سيساعدنا على اتخاذ قرار منح القروض بشكل أسرع بما يعود بالفائدة على البنك والفلاح معا، فضلا عن إمكانية إضافة باقات منتجات مصرفية أخرى للعملاء من حاملي البطاقة.

وتعد بطاقة “ميزة الفلاح” هي جيل جديد من البطاقات الذكية متعددة التطبيقات للمزارعين، نتجت عن دمج بطاقة الدعم لأصحاب الحيازات الزراعية الإلكترونية “كارت الفلاح” مع “بطاقة ميزة” المدفوعة مقدما وهي بطاقة مصرفية ذات شريحة ذكية متعددة التطبيقات تعمل وفقاً للمواصفات الفنية لشبكة الدفع الوطنية “ميزة”، وتم الدمج بالتنسيق بين البنك المركزي المصري المصري، ووزارة الزراعة.

وتتيح “بطاقة ميزة الفلاح” لحاملها الحصول على الخدمات المالية والمصرفية الهامة التي يوفرها البنك الزراعي المصري، فضلا عن إمكانية استخدامها في عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني للمعاملات الحكومية وغيرها من المعاملات المالية داخل مصر، وسداد قيمة المشتريات إلكترونيا، وخدمات تحويل الأموال، والسحب والإيداع بجانب حصول المزارعين على جميع مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات وتقاوى أو أي مستلزمات أخرى تقدمها لهم الدولة.