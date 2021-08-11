سوق الأسهم السعودية تغلق فوق مستوى 11300 نقطة وسط تداولات 7.9 مليار ريال

وكالات _ أنهت سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الأربعاء في المنطقة الخضراء ليغلق المؤشر العام فوق مستوى 11300 نقطة، وسط دعم من ارتفاع أسهم البنوك.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 11325 نقطة مرتفعا 25 نقطة أو ما يعادل 0.2 في المائة، فيما بلغت السيولة المتداولة 7.96 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 206.4 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 320.5 ألف صفقة.

ويأتي ارتفاع السوق اليوم بدعم رئيسي من سهم البنك السعودي الفرنسي المرتفع بأكثر من 3 في المائة، ليسجل السهم أعلى إغلاق منذ يوليو عام 2019 عند مستوى 40.7 ريالا للسهم.

وهبط سهم التعاونية 3.8 في المائة، بعدما أعلنت الشركة عن تراجع أرباحها قبل الزكاة في الربع الثاني بنحو 21 في المائة لتبلغ 165.9 مليون ريال.

وصعدت أسهم 63 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم بدجت وتنمية بمكاسب تتجاوز 4 في المائة.

كذلك ارتفعت أسهم كل من معادن ومهارة ووحدات سدكو كابيتال ريت بأكثر من 3 في المائة.

في المقابل، تراجعت أسهم 128 شركة تصدرها أسهم تكافل الراجحي 4.3 في المائة، بعدما هبطت نتائج أعمال الشركة في الربع الثاني قبل الزكاة بأكثر من النصف لتصل إلى 45.6 مليون ريال.

أيضا استمرت أسهم مكة بالتراجع وللجلسة الخامسة على التوالي، حيث تراجعت خلال جلسة اليوم 4.2 في المائة وسط تداولات مكثفة على السهم تقترب من 2 مليون سهم هي الأعلى منذ سبتمبر 2020.