وزيرة التخطيط: 3 سيارات تكنولوجية متنقلة تقدم خدمات متنوعة للجمهور خلال أغسطس وسبتمبر

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تواجد سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بدءًا من اليوم الموافق 11 أغسطس 2021 بمدينة العلمين الجديدة ونطاق الساحل الشمالي لتقديم خدماتها للجمهور والتيسير عليهم في حصولهم على تلك الخدمات.وتتواجد اليوم الاربعاء امام فندق الماسة العالمين

وقالت السعيد، إنه ستتواجد عدد 3 سيارات خدمة متنقلة خلال شهري أغسطس وسبتمبر لتقديم خدماتها للجمهور؛ أحدهم بالتنسيق مع وزارة العدل لتقديم خدمات التوثيق، وسيارتان بالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، واحدة لتقديم خدمات إصدار بطاقات الرقم القومي للمواطنين فوريًا، والاخرى تقدم خدمات الإصدارات الخاصة بالأحوال المدنية مثل شهادات الميلاد، والوفاة، وقسيمة الزواج، والطلاق، وغير ذلك من خدمات.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة والذي يهدف إلى تقليل تكدس المواطنين في أماكن تقديم تلك الخدمات، وتسهيل حصولهم على الخدمات بصورة لائقة لتحقيق رضاء المواطن، وهو ما يساهم في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

كما أشارت السعيد إلى حرص الدولة على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها؛ وذلك في إطار العمل على تحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن المصري، بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030.

يشار إلى أن مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة بدء بعدد (32) مركز تكنولوجى متنقل لوزارة التنمية المحلية تقدم كل خدمات المحليات، وعدد (20) مكتب شهر عقارى وتوثيق متنقل تابع لوزارة العدل تقدم كل خدمات مكاتب التوثيق، بالإضافة إلى عدد (10) مركز نموذجى متنقل تابع لوزارة الداخلية تقدم خدمات الأحوال المدنية، ومخطط تدبير عدد (120)مركز تكنولوجي خلال العام المالي الحالي 2021/2022.