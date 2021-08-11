مال وأعمال

مجلس الوزراء يعتمد أسعار بيع البيوت الريفية الجاري تنفيذها بالوادي الجديد

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اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أسعار بيع البيوت الريفية الجاري تنفيذها بمدن الفرافرة، وباريس، وبلاط، بمحافظة الوادي الجديد، وذلك ضمن مشروع “سكن لكل المصريين”.

كما اعتمد أسعار بيع الوحدات السكنية الجارى تنفيذها بمدينتي الداخلة والخارجة بمحافظة الوادي الجديد للمواطنين المتقدمين سابقاً بإعلانات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من الأول إلى الثامن، الذين لم يتم توفير وحدات سكنية لهم، ويرغبون في استكمال الحجز بالشروط الجديدة.

كما اعتمد المجلس أسعار بيع الوحدات السكنية الجارى تنفيذها في مركز شطا بمحافظة دمياط للمواطنين المتقدمين سابقا بإعلان الصندوق بتاريخ 3/4/2016، الذين لم يتم توفير وحدات سكنية لهم، ويرغبون في استكمال الحجز بالشروط الجديدة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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