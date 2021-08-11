البيت الأبيض: إنتاج أوبك+ النفطي ليس كافيا وقد يضر التعافي العالمي

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سي ان بي سي _ قال البيت الأبيض في بيان، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحث أوبك وشركائها المنتجين للنفط على تعزيز الإنتاج، مضيفا أن الإنتاج الحالي “ببساطة لا يكفي” وقد يهدد التعافي الاقتصادي العالمي الجاري.
كما قال جاك سوليفان مستشار البيت الأبيض في البيان، إن الإدارة تواصلت مع أعضاء أوبك+ بشأن أهمية الأسواق التنافسية.
وبحسب البيان، فإن البيت الأبيض سيوجه لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية ببحث مراقبة التصرفات غير القانونية التي تؤثر على أسعار البنزين في الولايات المتحدة
وقال مستشار الأمن القومي لإدارة بايدن إن زيادات إنتاج أوبك+ “ببساطة غير كافية”، مضيفا أن ارتفاع تكاليف البنزين يهدد بالإضرار بالتعافي الاقتصادي العالمي
وأضاف أن البيت الأبيض سيخطر أعضاء أوبك+ بشأن أهمية الأسواق التنافسية
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