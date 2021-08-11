مال وأعمال

مجلس الوزراء يوافق على تعديلات بقرار إنشاء الجامعة الروسية

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وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رقم 256 لسنة 2006 بإنشاء جامعة خاصة باسم “الجامعة الروسية”.

ونصّ القرار على أن تُعدل المادة الثالثة من القرار 256 لسنة 2006، وذلك باستبدال البند 3 ليصبح بمسمى “كلية الإدارة والاقتصاد وتكنولوجيا الأعمال”، وكذا إضافة أربع كليات جديدة هي: الفنون التطبيقية، والفنون الجميلة، والألسن واللغات والتقنية، وكلية الذكاء الاصطناعي.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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