الحكومة تتعاقد مع المصرية للاتصالات لتقديم خدمات تلقي ومتابعة شكاوى المواطنين تليفونيا

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات (WE) لتقديم خدمات تلقي ومتابعة شكاوى المواطنين تليفونياً ضمن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وذلك لمدة 3 سنوات تبدأ من 1/10/2021.

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