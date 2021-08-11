النفط يعاود التراجع بفعل تقرير عن مطالبة البيت الأبيض لأوبك بضخ المزيد من الإمدادات

– انخفض النفط دون 70 دولارا للبرميل يوم الأربعاء، إذ تعرض لضغوط بفعل تقرير لسي.إن.بي.سي ذكر أن البيت الأبيض سيدعو أوبك وحلفاءها لتعزيز الإنتاج في مسعى لكبح ارتفاع أسعار البنزين.

وسعر خام برنت مرتفع 35 بالمئة منذ بداية العام الجاري بدعم من خفض للإمدادات تقوده أوبك، حتى بعد أن عانى النفط من أكبر خسارة أسبوعية في أشهر الأسبوع الماضي نتيجة مخاوف من فرض قيود على السفر لكبح إصابات فيروس كورونا ستلحق الضرر بالطلب.

وانخفض خام برنت 86 سنتا ما يعادل 1.2 بالمئة إلى 69.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 1030 بتوقيت جرينتش، في أعقاب صعود 2.3 بالمئة يوم الثلاثاء.

ونزل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 80 سنتا ما يوازي 1.2 بالمئة إلى 67.49 دولار بعد قفزة 2.7 بالمئة يوم الثلاثاء.

وقبل تقرير سي.إن.بي.سي، كان الخام يُتداول فوق 70 دولارا إذ عادلت مؤشرات على زيادة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة المخاوف حيال قيود السفر في آسيا بسبب انتشار سلالة دلتا من كوفيد-19.

وأظهرت بيانات القطاع تراجع مخزونات الخام والبنزين الأمريكية الأسبوع الماضي، بينما ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن نمو الوظائف الأمريكية وزيادة الانتقالات رفعا استهلاك البنزين منذ بداية العام الجاري.

وستكون الأرقام الرسمية للمخزونات الأمريكية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة بحلول الساعة 1430 بتوقيت جرينتش محل التركيز في وقت لاحق.

ويوم الثلاثاء، ذكر معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام انخفضت 816 ألف برميل وأن مخزونات البنزين هبطت 1.1 مليون برميل الأسبوع الماضي.