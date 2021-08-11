وزيرة الصحة: توفير أماكن للتخزين الاستراتيجي للأكسجين بإجمالي 3.38 مليون لتر

قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الذي عقد اليوم بمدينة العلمين الجديدة، عرضاً حول آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا محلياً وعالمياً، وآخر مستجدات انتقال سلالة دلتا مقابل الأمراض المعدية الأخرى، وتقرير منظمة الصحة العالمية بشأن الفيروس ومستهدفات التلقيح دولياً.

وتطرقت وزيرة الصحة والسكان إلى الموقف الحالي لتوريد لقاحات “إسترازينيكا”، و”سينوفاك”، و”ساينوفارم”، و”سبوتنيك”، و”جونسون آند جونسون”، لافتة إلى أنه من المقرر وصول جرعات من لقاحات “إسترازينيكا” و”ساينوفاك” و”فايزر” خلال شهر أغسطس الجاري.

وفيما يتعلق بموقف الأكسجين، سلطت الدكتورة هالة زايد الضوء على تقرير منظمة الصحة العالمية الذي أوضح أن هناك 29 دولة تعاني من تزايد الاحتياج للأكسجين بسبب تزايد الحالات، الأمر الذي من شأنه خلق عجز في الأدوية والمستلزمات المنقذة للحياة، وأن المنظمة دعمت 117 دولة بمكثفات ومولدات أكسجين.

وأوضحت زايد أن مصر استطاعت خلال الفترة الماضية توفير أماكن للتخزين الاستراتيجي للأكسجين وقت الوفرة، لإعادة سحبه أوقات الأزمة بإجمالي بلغ 3.38 مليون لتر، مشيرة إلى أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لترشيد استهلاك الاكسجين وحوكمة المنظومة أسفرت عن نقل الخبرة المصرية إلى الدول العربية الشقيقة.