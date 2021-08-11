إعمار مولز تحقق أرباحا بقيمة 304 ملايين درهم في الربع الثاني

وكالات _ تحولت شركة إعمار مولز الإماراتية بالربع الثاني من العام الجاري إلى الربحية بأرباح بلغت 304 ملايين درهم، مقارنة بخسائر تكبدتها الشركة في ذات الفترة من العام الماضي بلغت 33 مليون درهم. فيما ارتفعت أرباح النصف الأول بنسبة 80% إلى 622 مليون درهم. وحققت ايرادات إعمار مولز نموا بالربع الثاني بنسبة 27% لتصل إلى 1.1 مليار درهم.

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