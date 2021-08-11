أسعار النفط قرب 71 دولارا بفعل مؤشرات على زيادة الطلب في الولايات المتحدة

_ ارتفع أسعار النفط صوب 71 دولار اليوم إذ عادلت مؤشرات على زيادة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة المخاوف حيال قيود السفر في آسيا بسبب انتشار سلالة دلتا.

وأظهرت بيانات القطاع تراجع مخزونات الخام والبنزين الأمريكية الأسبوع الماضي، بينما ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن نمو الوظائف الأمريكية وزيادة الانتقالات رفعا استهلاك البنزين منذ بداية العام الجاري.

وارتفع مزيج برنت 22 سنتا ما يعادل 0.3 في المائة إلى 70.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش، في أعقاب صعود 2.3 في المائة أمس.

وربح خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 21 سنتا ما يوازي 0.3 في المائة إلى 68.50 دولار بعد قفزة 2.7 في المائة أمس.

وقال جيفري هالي المحلل لدى شركة السمسرة أواندا “يبدو أن (الأسعار) تفتقر للزخم لترتفع كثيرا إذ أن مخاوف سلالة دلتا مستمرة في الضغط”.

وارتفع سعر برنت 37 في المائة منذ بداية العام الجاري مدعوما بتخفيضات إمدادات تقودها أوبك، ولكن أسعار النفط عانت من أكبر خسارة أسبوعية في أشهر الأسبوع الماضي نتيجة مخاوف من فرض قيود على السفر لكبح إصابات فيروس كورونا ستخرج تعافي الطلب عن مساره.