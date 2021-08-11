قناة السويس تشهد عبور 82 سفينة بإجمالي حمولات صافية 4.7 مليون طن

صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة سجلت، اليوم الأربعاء، عبور 82 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 4.7 مليون طن.

أضاف أن عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال بلغ 39 سفينة بحمولات صافية قدرها 2.1 مليون طن، فيما عبرت 43 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات صافية بلغت 2.6 مليون طن.

وتصدرت حركة الملاحة اليوم الأربعاء، من اتجاه الشمال سفينة الحاويات الدنماركية العملاقة MUNKEBO MAERSK بحمولة كلية 200 ألف طن، في رحلتها القادمة من المغرب والمتجهة إلى سنغافورة.

فيما جاءت سفينة الحاويات HMM STOCKHOLM التي ترفع علم بنما على رأس قافلة الجنوب بحمولة كلية 240 ألف طن في رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى أسبانيا.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس على أن الأرقام القياسية التي تسجلها حركة الملاحة اليومية في القناة، تعطي دلالة واضحة على الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها القناة في المجتمع الملاحي وأنها دائما ما تكون الخيار الأول للخطوط الملاحية العالمية.

ونوه أنها إحصائيات الملاحة تثبت بما لا يدع مجالا للشك الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع قناة السويس الجديدة وأبعاد رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تنفيذ هذا المشروع القومي العملاق في وقت قياسي والذي نجح في زيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة وساهم في تطوير الخدمات الملاحية المُقدمة للعملاء ورفع التصنيف العالمي للقناة.

وشدد رئيس الهيئة على أن تطوير المجرى الملاحي للقناة يتصدر أجندة العمل خلال الفترة المقبلة من خلال المضى قدما نحو تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة وفقا للجدول الزمني المحدد واستكمال إنشاء مجموعة من جراجات السفن على القناة الجديدة لرفع قدرة القناة على التعامل مع الظروف الطارئة المحتملة.