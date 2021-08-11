مؤسس سوفت بنك يعلن استثمارات شخصية في صندوق رؤية 2 بقيمة 2.6 مليار دولار

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العربية نت _ كشف ماسايوشي سون، المؤسس والمدير التنفيذي لمجموعة سوفت بنك المالية في اليابان، أنه سيبدأ بالقيام باستثمارات شخصية في صندوق رؤية 2.
وهي خطوة مثيرة للجدل قد تؤدي إلى تضارب في المصالح، حيث تمول سوفت بنك الصندوق الذي يستثمر في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا.
وأوضح سون أنه يستطيع الاستثمار في الصندوق بما يصل إلى مليارين و600 مليون دولار، فيما ستبلغ ملكيته في الصندوق 17.25%.
قام صندوق الرؤية الثاني التابع لمجموعة “سوفت بنك” بتسريع مشترياته في الربع الثاني من العام، باستثمارات بلغت حوالي 13 مليار دولار في 50 شركة على الأقل، لم يتم الإعلان عن العديد منها بعد، بحسب ما ذكرته صحيفة “فاينانشال تايمز”، نقلاً عن مصدرين اطلعا على البيانات.
يشكل هذا ارتفاعًا من ملياري دولار في الربع الأول، عندما اشترى الصندوق حصصًا في أقل من عشرين شركة، وفقاً لما نقلته “فاينانشال تايمز” عن إفصاحات عامة.
ومقارنة بأول صندوق “رؤية سوفت بنك” الذي تبلغ قيمته 100 مليار دولار، تضع المجموعة اليابانية “رهانات أقل على أعمال الرعاية الصحية والبرمجيات من خلال صندوقها الثاني”، بحسب الصحيفة.
وأصبح أول صندوق “رؤية سوفت بنك” معروفاً بشراء حصص بمليارات الدولارات في شركات مثل التطبيق الصيني Didi Chuxing ومجموعة العمل المرن WeWork، دعمت إيرادات الصندوق في ظل المنافسة في الأسواق الكبرى.
وتم تعزيز عائداته مؤخرًا بعد أن دخل عدد من الشركات التي استثمر فيها إلى البورصة، بما في ذلك مجموعة التجارة الإلكترونية الكورية الجنوبية Coupang وشركة توصيل الوجبات الأمريكية DoorDash.
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