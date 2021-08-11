عبور لاند للصناعات الغذائية تحقق 144 مليون جنيه أرباح مجمعة النصف الأول

رنا ممدوح _ حققت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، ارتفاعا في صافي الأرباح المجمعة خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل إلى 143.983 مليون جنيه، مقابل 140.052 مليون جنيه بالنصف المقارن.

وارتفعت المبيعات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 1.302.959 مليار جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 1.248.983 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وصعدت تكلفة المبيعات خلال نفس الفترة إلى 991.448 مليون جنيه، مقابل 951.737 مليون جنيه مقارنة بالفترة المماثلة العام الماضي.

وارتفع مجمل الربح خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 311.511 مليون جنيه مقابل 297.245 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وبلغ نصيب السهم في الأرباح 0.33 جنيه مقابل 0.32 جنيه بالفترة المقارنة.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، ارتفعت صافي أرباح الشركة إلى 144.011 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 140.056 مليون جنيه بالنصف المقارن.