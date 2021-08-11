مجلس الشيوخ الأمريكي يقر خطة الميزانية بقيمة 3.5 تريليون دولار

سي ان بي سي _ اتخذ الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي خطوتهم الأولى نحو تمرير خطة إنفاق بقيمة 3.5 تريليون دولار بينما يمضي الحزب الديمقراطي قدماً في أجندة اقتصادية ضخمة.

وبعد أكثر من 14 ساعة، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على تمرير قرار الميزانية بواقع 50-49.

وسيتم صياغة مشروع قانون من قبل اللجان، والتي من شأنه أن ينفق ما يصل إلى 3.5 تريليون دولار على مبادرات المناخ، والإجازة مدفوعة الأجر، ورعاية الأطفال، والتعليم والرعاية الصحية.

وهي تمثل الخطوة الأولى في عملية تسوية الميزانية، والتي ستسمح للديمقراطيين بالموافقة على خطتهم دون تصويت جمهوري في مجلس الشيوخ مقسمة 50-50 حسب الحزب.

يأتي التصويت بالموافقة على القرار بعد موافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون للبنية التحتية بقيمة تريليون دولار من الحزبين يوم الثلاثاء.

ويرى الديموقراطيون أن خطة الحزبين ومشروع قانون المصالحة الخاص بهم هما خطان مكملان لجدول أعمال يهدف إلى خلق فرص عمل ، وإبطاء تغير المناخ ، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.