البورصة تصعد 0.23% مستهل التعاملات بدعم من مشتريات المصريين

رنا ممدوح _ ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم بدعم من مشتريات المصريين.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.23%، ليتداول عند مستوى 10879 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.42%، ليتداول عند مستوى 59.96 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.62% و 0.48% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 100.887 مليون جنيه على 138 شركة من خلال 3.247 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 54 شركة مقابل تراجع 19 بينما لم تتغير أسعار 66.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 4.849 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 5.005 مليون جنيه، مقابل 155.828 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 1.421 مليون جنيه، منها 1.188 مليون جنيه للأفراد، و233.673 ألف جنيه للمؤسسات.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 6.271 مليون جنيه، منها 4.834 مليون جنيه للأفراد، و1.436 مليون جنيه للمؤسسات.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % أكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 40.19 44.2 9.98 الشمس للإسكان والتعمير 6.86 7.54 9.91 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 36.37 39.94 9.82 المصرية لخدمات النقل – ايجيترانس 15.8 17.25 9.18 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 33.33 35.86 7.59

الأسهم الأكثر انخفاضا