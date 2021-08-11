بنك القاهرة يعلن افتتاح فرع مدينة نصر عقب إنتهاء أعمال التطوير

احتفل بنك القاهرة بإعادة افتتاح فرع “مدينة نصر” عقب الإنتهاء من أعمال التطوير فى إطار الاستراتيجية التى يتبعها البنك منذ بداية عام 2018 لتحديث وتطوير شبكة فروعه بمختلف أنحاء الجمهورية والتى تصل إلى 243 فرعا ووحدة مصرفية.

وشهدت فاعليات الإحتفال، حضور طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، ولفيف من قيادات البنك.

وأوضح فاي حرص البنك على تطوير وتحديث شبكة فروعه وفقاً لأحدث النظم والمعايير المطبقة عالمياً، كما يتم تجهيز الفروع وتزويدها بكافة الإمكانيات التى توفر لعملائنا السرعة والراحة والسهولة لآداء الخدمة المصرفية المتميزة بما يتواكب مع هوية البنك المستحدثة.

وأشار إلى أن خطة التوسع التى ينتهجها بنك القاهرة خلال عام 2021 تستهدف إضافة 10 فروع جديدة وتغيير مواقع 12 فرع قائم إلى مواقع أكثر تميزاً وتطوير 10 فروع وهى الاستراتيجية التى مكنت البنك من استقطاب شرائح جديدة من العملاء تسعى للحصول على خدمات أكثر تميزاً.

فيما أشاد حازم حجازي نائب رئيس مجلس الإدارة بالمظهر الخاص بفروع بنك القاهرة عقب تطويرها، حيث نستهدف الوصول بشبكة فروعنا لمستوى تنافسي يجمع بين حداثة التصميم، والمستوى المتميز من الخدمة المصرفية، مشيراً إلى أن عمليات التحديث والتطوير شملت كل من فرع البنك ومجموعة من الإدارات المتواجدة بالمبنى.

فيما ذكر محمد حسني، رئيس مجموعة شبكة الفروع بالبنك أن عمليات التطوير بالمبنى استغرقت نحو24 شهر ليعاود الفرع فتح أبوابه لإستقبال العملاء وتقديم الخدمات للجمهور بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة من خلال تقديم مجموعة متنوعة ومنتقاه من المنتجات والخدمات المصرفية.

وأوضح أنه وفقاً للخطة المقررة ستبلغ شبكة فروع بنك القاهرة بنهاية عام 2021 نحو 250 فرع ووحدة مصرفية بكافة أنحاء الجمهورية.